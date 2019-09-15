HABER

Mısır'da ABD iş birliğiyle askeri hava üssü modernize edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Mısır'da ABD iş birliğiyle askeri hava üssü modernize edildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da ABD iş birliğiyle bir askeri hava üssünün modernize edildiği bildirildi.

Mısır Ordusu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile ortaklaşa başlatılan hava üssü modernizasyonunun tamamlandığı ve üçüncü aşamadaki çalışmaların sona ermesinin ardından üssün törenle hizmete açıldığını ifade etti.

Rifai, "Modernizasyon çalışmaları, silahlı kuvvelerin farklı alanlardaki küresel silah sistemlerine adaptasyonunun sağlanması, ordu mensuplarının uzmanlık alanlarının genişletilmesi ve güncel gelişmelere uyumuna teşvik için gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Modernizasyonun yeni idari binaların yapımı ve mühendislik ekipmanlarının iyileştirilmesi gibi alanları da kapsadığını kaydeden Rifai, ABD'nin verdiği teknik destek hakkında bilgi aktarmadı.

ABD, 1979 yılında imzalanan Camp David Barış Anlaşması gereği, Mısır'a 1,3 milyar doları askeri olmak üzere yıllık 1,5 milyar dolar yardımda bulunuyor.

PARTNERSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralıSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralı
Sinop’ta çıkan hortum korkuttuSinop’ta çıkan hortum korkuttu
'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Hava Üssü mısır modernizasyon

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için korkutan açıklama!

İstanbul için korkutan açıklama!

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

İBB'de işten çıkarılan işçilerin başlattığı eylemde 18'inci güne girildi

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

FETÖ'nün 'mahrem abisi' yakalanınca polise zor anlar yaşattı

Kritik isim böyle yakalandı! Polise zor anlar yaşattı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Son dakika: MSB'den S-400 açıklaması

MSB'den S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.