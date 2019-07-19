HABER

Mısır'da aftan yararlanan 316 tutuklu tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:31 | Son Güncelleme

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affından yararlanan 316 tutuklu serbest bırakıldı

KAHİRE(AA) - Mısır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geçen mayıs ayında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı affından yararlanan 316 tutuklu serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle çıkarılan Cumhurbaşkanlığı affından 316 tutuklu ve hükümlünün yararlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu aftan yararlananlar arasında siyasi tutukluların olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bağımsız insan hakları kuruluşları, Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından cezaevlerine konulan siyasi tutuklu sayısının yaklaşık 40 bin olduğunu belirtiyor.

Mısır'da Abdulfettah es-Sisi, göreve geldiği Haziran 2014'ten bu yana defalarca af kararı çıkardı. Ancak birkaç istisna dışında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi tutuklular söz konusu aflardan yararlanamadı.

Mısır yönetimi ise ülkede siyasi tutuklu bulunmadığını ileri sürüyor.

Ülkede son olarak Ramazan Bayramı dolayısıyla mayıs ayında bir af çıkarılmıştı.

Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarrufluDoğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu
Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)
Selde yaralanan buzağını sırtında taşıdı Selde yaralanan buzağını sırtında taşıdı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
316 Tutuklu af mısır tahliye

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

İBB'de üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.