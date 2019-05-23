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Mısır'da Al Jazeera muhabirine şartlı tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Mısır'da mahkeme 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Al Jazeera muhabiri Mahmud Hüseyin'in şartlı tahliyesine hükmetti

KAHİRE (AA) - Mısır'da mahkeme Al Jazeera muhabiri Mahmud Hüseyin'in şartlı tahliyesine karar verdi.

Mahmud Hüseyin'in kızı Zehra Mahmud, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Elhamdülillah babamı serbest bırakma kararı aldılar." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine konuşan Hüseyin'in avukatı Tahir Ebu'n-Nasr, Kahire Ceza Mahkemesi'nin müvekkilinin şartlı tahliyesine karar verdiğini söyledi. Ebu'n-Nasr, tahliye kararına savcılığın itiraz ettiğini ancak mahkeme heyetinin bu itirazı reddettiğini aktardı.

Mısır güvenlik güçleri Mısırlı gazeteci Hüseyin'i, Aralık 2016'da ailesini ziyaret için geldiği Kahire'den Katar'a dönerken havaalanında gözaltına almıştı.

Savcılık Hüseyin'e, "yasaklı bir örgüte üye olmak, yalan haber yapmak ve Mısır'da istikrarı bozma girişiminde bulunmak" gibi suçlamalar yöneltmişti.

Mısır yasalarına göre adli kontrol, ikamet ettiği bölgedeki polis karakolunda bazı geceler 5-6 saat gecelemek şeklinde uygulanıyor.

Mahmud Hüseyin'in üç gün içerisinde serbest bırakılacağı bildirildi.

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