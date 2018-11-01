HABER

Mısır’da altı Arap ülkesinden ortak askeri tatbikat

01.11.2018 23:48 | Son Güncelleme

Altı Arap ülkesinin kara, deniz ve hava birliklerinin Mısır’da ortak askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

Mısır’da altı Arap ülkesinden ortak askeri tatbikat

Mısır'daki El Ahram gazetesi tatbikatın “şu ana kadarki en büyük Arap askeri tatbikatı” olacağını belirtti.Beş Arap ülkesinin kara, hava ve deniz kuvvetlerinin Mısır silahlı kuvvetleri ile düzenlenecek ortak askeri tatbikata katılacağı bildirildi. Mısır ordusunun yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'ün 3-16 Kasım tarihlerinde Mısır'ın batısında yapılacak 'Arap Kalkanı' adlı askeri tatbikata katılacağı” belirtildi. Lübnan ve Fas'ın da tatbikatta gözlemci olarak yer alacağı açıklandı.

Ordunun açıklamasında tatbikatın amacının dost ülkelerle ilişkileri geliştirmek, ülkeler arasında askeri bağlantılar oluşturmak ve ortak tehditlere karşı ortak bir duruş sergilemek olduğu belirtildi.

Mısır hükümetine yakınlığıyla bilinen El Ahram gazetesi tatbikatın "şu ana kadar düzenlenmiş en büyük Arap askeri tatbikatı” olacağını kaydetti.

Söz konusu açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tatbikata katılacak olan altı ülkenin yanı sıra Umman ve Katarlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği buluşmadan yaklaşık bir ay sonra geldi. Eylül ayı sonunda New York'ta gerçekleştirilen buluşmada ABD'nin İran'a karşı "Ortadoğu Stratejik İttifakı” adlı bir Sünni Müslüman ittifakı oluşturulması fikrinin geliştirilmesi ele alınmıştı.

Mısır ordusunun açıklamasında ABD'deki toplantı ile ortak askeri tatbikat planları arasında bir bağ kurulmadı.

2015'te Mısır'daki Arap Birliği Zirvesi'nde "Arap NATO'su” olarak anılan ortak bir Arap gücü oluşturma planı üzerinde mutabık kalınmıştı. Ancak Genelkurmay Başkanlarının söz konusu askeri gücün detaylarını görüşeceği toplantı son anda iptal edilmiş, yeni bir toplantı tarihi ise belirlenmemişti. "Arap NATO'su”nun merkezinin Suudi Arabistan'da bulunması ve Mısır tarafından yönetilmesi öngörülüyordu.

dpa,AP/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Türkiye Akdeniz’in Doğusunda Sondaj Çalışmalarına BaşladıTürkiye Akdeniz’in Doğusunda Sondaj Çalışmalarına Başladı
BM: ‘Medyaya Karşı Nefreti ve Şiddeti Tahrik Etmeyin’BM: ‘Medyaya Karşı Nefreti ve Şiddeti Tahrik Etmeyin’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Washington Post: Netanyahu, Trump'tan Suudi Veliaht Prense destek olmasını istedi

Washington Post: Netanyahu, Trump'tan Suudi Veliaht Prense destek olmasını istedi

Brezilya İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacak

Brezilya İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacak

ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!

ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a kötü haber: Tehlikeye düştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a kötü haber: Tehlikeye düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Böylesi görülmedi: Boğa penisi, yarasa salatası

Böylesi görülmedi: Boğa penisi, yarasa salatası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.