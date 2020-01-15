Mısır'da Anadolu Ajansı Bürosuna Baskın: Dört Çalışan Gözaltında

AA gözaltına alınanların Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı, Mısır vatandaşı Hüseyin El Kabbani, Hüseyin El Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed olduğunu açıkladı.

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti ve avukatı büronun dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti.

Güvenlik güçlerinin sabah saatlerine kadar ofiste arama yaptığını kaydeden AA, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el konulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı baskınla ilgili haberinde Türkiye saati ile dün akşam 18.00 civarında polis ekipleri, Kahire bürosuna gelerek güvenlik kameralarını kapattığını ve internet bağlantısını kestiğini bildirdi.

Mısır'da güvenlik güçleri Anadolu Ajansı'nın (AA) başkent Kahire'deki bürosuna baskın yaptı ve dört ajans çalışanını gözaltına aldı.

Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Anadolu Ajansı’nın Kahire Bürosu’na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AA’ya yönelik bu şiddet eylemi, Mısır’daki yönetimin sadece basın özgürlüğüne yönelik menfi yaklaşımını değil, demokrasi ve şeffaflık konularındaki vahim durumunu da bir kere daha gözler önüne sermiştir. Bu pervasız tutumda basın ve ifade özgürlüğü konusunda hassas görünen Batılı ülkelerin bu ülkedeki ihlallere göz yummasının da payı bulunmaktadır. Mısır makamlarından, Anadolu Ajansı Kahire Bürosu’nun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz."

Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı da gözaltılarla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

