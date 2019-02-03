Mısır'da anayasa değişikliği tartışması

KAHİRE (AA) - Mısır Parlamentosunda çoğunluğu oluşturan “Mısır’a Destek Koalisyonu” Başkanı'nın anayasa değişikliği teklifi için Parlamento Başkanına müracaatta bulunmasının ardından, muhalifler sosyal medya üzerinden “Anayasa değişikliğine hayır” kampanyası başlattı.
Mısır Resmi Haber Ajansı MENA’nın haberine göre, Mısır’a Destek Koalisyonu Başkanı Abdulhadi el-Kasabi, milletvekillerinin beşte birinin imzasının bulunduğu değişiklik teklifini bugün Parlamento Başkanı Ali Abdulal’a sundu.
El-Kasabi’nin Parlamento Başkanı'na anayasa değişikliği müracaatının ardından ülke içi ve dışındaki muhalif gruplar, sosyal medya üzerinden “Anayasa değişikliğine hayır” başlıklı bir kampanya başlattı.
2014 yılında kabul edilen anayasada bu zamana kadar herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Mısır anayasasına göre değişiklik talebinin kabulü için 596 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda en az 120 imza gerekiyor.
Anayasada değişiklik yapılabilmesi için ise milletvekillerinin üçte ikisinin onayının ardından halka gidilerek referandum yapılması gerekiyor.
Yeni değişikliğin, 25 Ocak Devrimi’nden sonra işlevi olmadığı için kapatılan Parlamentonun alt kanadı Şura Meclisinin tekrar kurulması ve Cumhurbaşkanının görev süresinin 6 yıla çıkarılması gibi maddeleri içerdiği bildirildi.
Daha önce Sisi yönetimine yakın bazı gruplar, Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin 3 döneme çıkarılması için girişimlerde bulunmuş, ancak gelen tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kalmışlardı.
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