Mısır'da anayasa değişikliği teklifi için nihai oylama yarın

İSTANBUL (AA) - Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önünü açacak anayasa değişikliği teklifi için parlamentoda nihai oylama yarın yapılacak.

Mısır devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Teklifin yarın parlamentoda oylamaya sunulması bekleniyor.

Teklifte 2014 ile 2018 arası geçiş süreci olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Sisi, birinci dönem cumhurbaşkanlığına 2018'de başlamış sayılacak.

Düzenlemeye göre, birinci dönem cumhurbaşkanlığı 2024'te sona erecek Sisi, 6 yıllık yeni dönem için ikinci kez aday olabilecek ve böylece 2030'a kadar görevde kalabilecek.

Yeni teklifte de cumhurbaşkanlığı süresi iki dönemle sınırlanıyor.

- Parlamento onayından sonra referanduma sunulması gerekiyor

Parlamento Başkanı Ali Abdulal, söz konusu değişiklik teklifinin üç oturumda tartışmaya açılmasının ardından oylamaya sunulacağını söyledi.