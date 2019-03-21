"Mısır'da anayasa değişikliğine karşı duruş değişim için bir fırsattır"

Değişiklik teklifi komisyon tarafından düzenlenecek 6 ayrı oturumun ardından Cumhurbaşkanı Sisi'ye sunulacak. Mısır yasaları gereği Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından referanduma gidilecek. Anayasa değişikliği referandumunun nisan veya mayıs aylarında yapılması öngörülüyor.

Bugün yargı mensupları ve sendika temsilcileri, 27 Mart’ta siyasi partiler ve siyaset bilimciler, 28 Mart’ta ise ekonomi uzmanları ve iktisadi kurumların temsilcileri dinlenecek.

Anayasa Komisyonu, değişiklik teklifi için ikinci aşama kabul edilen toplantılara dün başladı. Oturumlarda El-Ezher Kurumu, Mısır Kilisesi, üniversiteler ve basın gibi farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin, değişiklik teklifleriyle ilgili görüşlerini dile getirecek.

İSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALİVE - Mısır'da muhalif kesim, "Cumhurbaşkanlığı görev süresini uzatacak ve Abdulfettah es-Sisi'nin üçüncü dönem adaylığının önünü açacak" anayasa değişikliğine karşı çıkmayı, ülkenin içinde bulunduğu durumdan "kurtarılması" ve değişim için bir fırsat olarak nitelendiriyor.

Planlanan referandum öncesi muhalif kanattan tepkiler gelmeye devam ediyor. Mısır muhalefeti 2022'de görev süresi dolacak Sisi'nin iki dönem daha cumhurbaşkanlığı yapıp, 2034'e kadar görevde kalabileceğini öne sürüyor.

- "Anayasa değişikliğine karşı duruş, değişim için fırsat"

Kahire Üniveristesi'yle 2015 yılında "keyfi nedenlerle" ilişiği kesilen Siyaset Bilimi Profesörü Seyfeddin Abdulfettah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu değişikliklere karşı duruş, ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması, değişim ve halkın yeniden kenetlenmesi için iyi bir fırsattır." dedi.

Bu şekilde muhalefetin ülkedeki olaylara etki edebileceği, önemli ve kolektif tutum edinebilmesi ve halka kendini anlatabilmesi imkanının da ortaya çıktığını ifade eden Abdulfettah, "Ülkedeki elit ve seçkin tabaka, ülkeyi içinde bulunduğu felçli durumdan çıkararak, hareket haline geçirebilir." diye konuştu.

Mısırlı muhalif akademisyen, gelecek dönemde bir tarafın diğer tarafa karşı kesin bir zafer kazanması gibi bir durumun görünmediğini belirterek, "Ancak şunu kesin olarak teyit edebilirim, değişim mücadelesi kaçınılmaz. Bizim de muhalefet olarak elimizdeki tüm imkanlarla bu döneme hazırlanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.