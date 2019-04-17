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Mısır'da Anayasa referandumunun tarihi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:09 | Son Güncelleme

Mısır'da Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin uzatılmasını öngören Anayasa değişikliği referandumu 19 Nisan'da yurt dışında, 20 Nisan'da da yurt içinde yapılacak

KAHİRE (AA) - Mısır Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Laçin İbrahim, Anayasa değişikliği referandumunun yurt dışında 19 Nisan cuma günü yapılacağını belirtti.

Başkent Kahire'de basın toplantısı düzenleyen Seçim Kurulu Başkanı İbrahim, referandumun 19 Nisan'da yurt dışı, 20 Nisan'da da Mısır genelinde düzenleneceğini söyledi.

İbrahim, seçimlerin 4 gün süreceğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak olan Anayasa değişikliği teklifi, Mısır Meclisinde dün oylamaya sunulmuş ve kabul edilmişti.

- Cumhurbaşkanlığı süresi ile ilgili değişiklik

Cumhurbaşkanlığı süresi ile ilgili maddede, "Mevcut Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 2018'de Cumhurbaşkanı seçilmesinin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra sona erer ve bir kere daha seçilebilir." ifadeleri yer alıyor.

Anayasada yapılan bu değişikliğe göre Sisi, birinci dönem Cumhurbaşkanlığına 2018'de başlamış sayılıyor.

Düzenlemeye göre, birinci dönem Cumhurbaşkanlığı 2024'te sona erecek Sisi, 6 yıllık yeni dönem için ikinci kez aday olabilecek ve böylece 2030'a kadar görevde kalabilecek.

Mısır'da yürürlükteki 2014 Anayasası cumhurbaşkanına her biri dörder yıldan en fazla 2 dönem görev yapma hakkı tanıyordu. Buna göre ikinci kez 2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sisi'nin görevi 2022'de bitiyordu.

Sisi’nin 2014’ten 2018’e kadar yapmış olduğu 4 yıllık cumhurbaşkanlığı süresi “geçiş dönemi” olarak kabul edildi ve ilk dönem olarak işlem görmedi.

- Mısır muhalefeti "hayır" oyu kullanacak

Mısır'daki farklı siyasi gruplar da dün referanduma ilişkin açıklama yaptı.

Muhalefet referanduma katılıp "hayır" oyu kullanacağını açıkladı. Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ise referandumu boykot edeceğini duyurdu.

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