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Mısır'da aralarında Şatır'ın kızının da bulunduğu 9 kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

Mısır'da aralarında Şatır'ın kızının da bulunduğu 9 kişiye gözaltı

İSTANBUL (AA) - Mısır'da aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır'ın kızının da bulunduğu 7'si kadın 9 kişi gözaltına alındı.

İhvan'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şatır'ın kızı Aişe Şatır ile hükümete bağlı İnsan Hakları Konseyi eski üyesi ve önde gelen kadın muhaliflerden Huda Abldulmunim'in (60) yanı sıra Sümeyye Nasıf, Sahar Hathut, Ruviyye eş-Şafii, Ulya İsmail ve İman el-Kadı isimli kadınlar gözaltına alındı.

Aişe Şatır'ın eşi avukat Muhammed Ebu Hureyre ile eski Tedarik Bakanı Basim Avde'nin kardeşi Baha Avde'nin de gözaltına alındığını aktaran kaynaklar, Kahire ve Giza'daki evlerinden alınan bu 9 kişinin nereye götürüldüğüne ilişkin herhangi bir bilgi verilmediğini kaydetti.

Öte yandan Aişe Şatır'ın annesi ve Huda Abdulmunim'in eşi sosyal paylaşım hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yakınlarının gözaltına alındığını duyurdu.

Mısır resmi kaynaklarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te darbeyle görevinden uzaklaştırılmasından bu yana Mısır makamları, İhvan mensuplarına yönelik sert önlemler alıyor. İhvan'ı "terör örgütü" ilan eden Kahire yönetimi, teşkilatın çok sayıda üyesi ve üst düzey yöneticilerini de çeşitli suçlamalarla yargılıyor.

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