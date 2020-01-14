Mısır’da askeri tatbikatta savaş uçağı düştü: 1 ölü

Mısır’da ’Kadir 2020’ askeri tatbikatı sırasında F-16 savaş uçağı düştü. Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamer er-Rifai yaptığı açıklamada, Kadir 2020 askeri tatbikatı sırasında F-16 savaş uçağı düştüğünü ve kazada pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Rifai, uçağının düşme nedeninin araştırılması için inceleme yapılacağını belirtti.

Öte yandan Mısır ordusu geçtiğimiz günlerde ’Kadir 2020’ adıyla askeri tatbikat başlatmıştı. Askeri tatbikata hava, kara ve deniz kuvvetleri katıldı.

(İHA)

