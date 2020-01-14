HABER
  4. Mısır’da askeri tatbikatta savaş uçağı düştü: 1 ölü

Mısır’da askeri tatbikatta savaş uçağı düştü: 1 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 21:37 | Son Güncelleme

Mısır ordusunun gerçekleştirdiği askeri tatbikat sırasında F-16 savaş uçağının düşmesi nedeniyle 1 pilot yaşamını yitirdi.

Mısır’da askeri tatbikatta savaş uçağı düştü: 1 ölü

Mısır’da ’Kadir 2020’ askeri tatbikatı sırasında F-16 savaş uçağı düştü. Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamer er-Rifai yaptığı açıklamada, Kadir 2020 askeri tatbikatı sırasında F-16 savaş uçağı düştüğünü ve kazada pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Rifai, uçağının düşme nedeninin araştırılması için inceleme yapılacağını belirtti.

Öte yandan Mısır ordusu geçtiğimiz günlerde ’Kadir 2020’ adıyla askeri tatbikat başlatmıştı. Askeri tatbikata hava, kara ve deniz kuvvetleri katıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Elazığ’da rahatsızlanan yolcu otobüsle hastaneye yetiştirildiElazığ’da rahatsızlanan yolcu otobüsle hastaneye yetiştirildi
Freni boşalan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralıFreni boşalan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır savaş uçağı

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan İngiltere, Almanya ve Fransa'ya tepki: Sert ve kararlı bir yanıt verilecektir

İran üç ülkeyi hedef aldı: Sert ve kararlı bir yanıt verilecek

Haham 50 kişiyi 'köleleştirdiği' suçlamasıyla tutuklandı

Haham 50 kişiyi 'köleleştirdiği' suçlamasıyla tutuklandı

Erkek civcivlerin itlafı tartışma yarattı!

Erkek civcivlerin itlafı tartışma yarattı!

İngiltere'de polis, teslim olan şüpheliyi darp edip gözaltına aldı

Şoke eden olay! Gözaltına böyle alındı

Merkel'den 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davet

Merkel'den 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davet

İngiltere Başbakanı, İskoçya'nın referandumu talebini resmen reddetti

İngiltere Başbakanı, İskoçya'nın referandumu talebini reddetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.