Mısır'da aynı anda cami ve katedral açılışı

KAHİRE (AA) - Mısır’ın başkenti Kahire’nin doğusunda yapımı süren “İdari Başkent”teki cami ile katedralin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın katıldığı açılış, Mısır devlet televizyonundan canlı yayınlandı.

Caminin adının “El-Fettah el-Alim”, katedralin adının ise “Mesih’in Doğuşu” olduğu belirtildi. Camide yatsı ezanı okundu ve namaz kılındı. Katedralde de Mısırlı Ortodoks Hristiyanların her yıl 7 Ocak gecesi yaptığı Noel ayini düzenlendi.

Katedralde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib birer konuşma yaptı. Sisi açılışı, “önemli bir tarihi an” olarak nitelendirirken, Et-Tayyib, İslam devletlerinin cami, kilise ve havra gibi ibadethanelerin koruyucusu olduğunu söyledi.

Mısırlı yetkililer, caminin, dünyanın ikinci büyük camisi, katedralin ise Orta Doğu’nun en büyük katedrali olduğunu duyurdu.

