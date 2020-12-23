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  4. Mısır’da bağımlılık tedavi merkezinde yangın: 6 ölü

Mısır’da bağımlılık tedavi merkezinde yangın: 6 ölü

23.12.2020 17:12 | Son Güncelleme:
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Mısır’ın İskenderiye kentinde uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.Mısır’ın İskenderiye kentinin batısındaki Bitaş bölgesinde uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde yangın çıktı.

Mısır’ın İskenderiye kentinde uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Mısır’ın İskenderiye kentinin batısındaki Bitaş bölgesinde uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde yangın çıktı. İskenderiye Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 45 kişinin tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralı kişinin olay bölgesinde tedavi edildiği aktarıldı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma güçleri yangın müdahale ederek söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

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