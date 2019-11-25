Mısır'da Bağımsız İnternet Haber Sitesine Polis Baskını

Bu baskından önce de yine aynı internet sitesine haberler yapan Shady Zalat adlı gazeteci, evine polis tarafından yapılan baskında gözaltına alınmıştı. Evinde yapılan aramada, gazetecinin telefonuyla kendisine ve eşine ait bilgisayarlara da el konulduğu belirtildi. Zalat’ın avukatı gazetecinin birgün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

Sitenin Twitter hesabından yayınlanan mesajda, “Bugün saat 1.30’da sivil giyimli 9 emniyet görevlisi zorla Mada Masr ofisine girdi. Hızla herkesin telefon ve bilgisayarlarına el koymaya başladılar. Kim oldukları sorulduğunda da öfkeli biçimde sorulara cevap vermeyi reddettiler” denildi.

Mısır’da güvenlik güçleri bağımsız internet haber sitesi Mada Masr ofisine baskın düzenledi. Baskında, aralarında sitenin editörünün de aralarında bulunduğu 3 gazeteci gözaltına alındı. Birgün önce de yine aynı sitede çalışan bir başka gazeteci daha gözaltına alınmıştı.

Düzenlenen baskın ve gözaltına alınan gazetecilere ilişkin olarak hükümet ve basin yayından sorumlu İletişim Hizmetleri Dairesi herhangi bir yorum yapmadı ve sorulara yanıt vermedi.

Mada Masr internet sitesi, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü, Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi’nin oğlu Mahmud El Sisi’nin uzun süreli diplomatik bir görev için Rusya’ya atandığına dair bir haber yayınlamıştı. Söz konusu baskına bu haberin neden olmuş olabileceğine dair yorumlar yapılsa da henüz buna dair bir açıklama ya da doğrulama söz konusu değil.

Mada Masr sitesi, İngilizce ve Arapça olarak yayın yapıyor ve Mısır’da gazetecilere yönelik baskılara dair eleştirel haberler yapmasıyla biliniyor.

Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler de Mısır hükümetine çağrıda bulunarak gözaltında bulunan internet gazetecileri, avukatlar ve blog yazarlarının serbest bırakılmasını talep etmişti. Bu kişilerin Eylül ayında Sisi karşıtı gösteriler sırasında gözaltına alınan binlerce göstericinin arasında oldukları biliniyor.

