HABER

Mısır'da başsavcıya suikast davasında 9 genç idam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

Mısır'da başsavcıya suikast davasında 9 genç idam edildi

İSTANBUL (AA) - Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle idama mahkum edilen 9 kişinin cezaları infaz edildi.

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, başsavcıya suikast davasında yargılanan 9 genç bu sabah Kahire İstinaf Cezaevi'nde asılarak idam edildi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha da idam edilenler arasında yer aldı. Ahmed Taha'nın, idam cezası uygulanan ilk İhvan yöneticisi oğlu olduğu belirtiliyor.

İdam edilenlerin isimleri ise şöyle:

Ahmed Taha, Ebul Kasım Ahmed, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el-Ahmedi, Ebu Bekr es-Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmed Muhammed, Ahmed Mahrus Seyyid ve İslam Muhammed.

- İdam kararının durdurulması çağrıları sonuç vermedi

Uluslararası Af Örgütü, dün yaptığı açıklamada, 9 muhalif hakkında verilen ve bu sabah infaz edileceği belirtilen idam kararının durdurulmasını istemişti.

Tutuklarının, idam cezasının infazına hazırlık için hücrelerinden istinaf cezaevine nakledildiği kaydedilen açıklamada, sanıkların hukuksuz yargılandığı ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca duruşma sırasında bazı sanıkların "suçu itiraf etmeleri için işkenceye maruz bırakıldıklarına" ilişkin ifadeleri aktarılmıştı.

Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

Buraya gelen büyüleniyor! Buraya gelen büyüleniyor!
Karadenizli'den dolapdurak buluşu! Çocuğu üşümesin diye bakın ne yaptı Karadenizli'den dolapdurak buluşu! Çocuğu üşümesin diye bakın ne yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hişam Berekat idam mısır

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere bir darbede günlüklerinden

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere bir darbede günlüklerinden

İşçileri taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Eşek şakası okulu karıştırdı! 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Eşek şakası okulu karıştırdı! 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bu mağaranın içinden su akıyor! Efsaneyi duyan oraya koşuyor

Bu mağaranın içinden su akıyor! Efsaneyi duyan oraya koşuyor

Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor

Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.