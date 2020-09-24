Mısır’da bina çöktü: 4’ü çocuk 6 ölü

Mısır’ın Sohag kentinde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 4’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Mısır’ın Sohag kentinde iki katlı bir bina çöktü. Olay yerine ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çöken binanın enkazında 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 3 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 4’ünün çocuk olduğu belirtildi. Yaralıların Sohag Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı aktarılırken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.

