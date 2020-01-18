HABER
  4. Mısır’da bir araç yayaların arasına daldı: 7 yaralı

Mısır’da bir araç yayaların arasına daldı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Mısır’ın Menufiye kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralandı.Mısır’ın Menufiye kentindeki Şibin el-Kum bölgesi Estad Caddesi’nde bir araç yayaların arasına daldı.

Mısır’ın Menufiye kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Mısır’ın Menufiye kentindeki Şibin el-Kum bölgesi Estad Caddesi’nde bir araç yayaların arasına daldı. Feci kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Şibin el-Kum hastanesine kaldırılırken, 1 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan araç sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Türk doktorların geliştirdiği yöntem tüp bebekte umut olacakTürk doktorların geliştirdiği yöntem tüp bebekte umut olacak
Sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuştuSokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı! Kurtların saldırısı kamerada

Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı! Kurtların saldırısı kamerada

Nedim Şener ve Sevilay Yılman Habertürk'teki canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İstanbul'da patenli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

Tehlikeli yolculuk kamerada!

Tam 1 yıl oldu... Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'den hala haber yok

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

Bağcılar'da kanalizasyon borusu patladı, yol trafiğe kapatıldı

Boru patladı, cadde kapatıldı

Ankara'daki 2 bin 200 gram uyuşturucu ve 45 tarihi eser ele geçirildi

2 bin 200 gram uyuşturucu, 45 tarihi eser ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.