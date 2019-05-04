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Mısır'da bir çarşıda çıkan yangında 51 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 00:19 | Son Güncelleme

Mısır'da bir çarşıda çıkan yangında 51 kişi yaralandı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'nin en büyük çarşılarından birinde çıkan yangında 51 kişi yaralandı.

Yerel basından yer alan habere göre, El-Muski Çarşısı'ndaki depolardan birinde yangın çıktı. Alevlerin dükkanlara sıçraması sonucu 51 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yangını kontrol altına almak için 49 itfaiye aracının, yaralılar için de 40 ambulansın olay yerine geldiği aktarıldı.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid yaptığı açıklamada, El-Muski'de meydana gelen yangında 51 kişinin yaralanmasının ardından El-Ezher bölgesi çevresindeki hastane ve sağlık merkezlerinde hazırlıkların en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.

Yangının 10 saatten daha fazla bir sürede kontrol altına alınabildiğini belirten Mısır makamları, yangının nedeni ve maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Başkent Kahire'nin merkezindeki ticaret merkezlerinden biri olan Muski Çarşısı'nda yüzlerce kıyafet ve elektronik cihaz dükkanı bulunuyor.

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