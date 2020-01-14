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  4. Mısır'da cezaevindeki Mısır asıllı ABD vatandaşı öldü

Mısır'da cezaevindeki Mısır asıllı ABD vatandaşı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformlarında paylaşılan "Kasım, açlık grevinde iken öldü" iddialarını Mısır İçişleri Bakanlığı yalanladı

İSTANBUL (AA) - Mısır'da tutulduğu cezaevinde fenalaşan Mısır asıllı ABD vatandaşı Mustafa Kasım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan haberde, Başsavcı Hamada es-Savi'nin cezaevinden incelemek için Kasım'ın ölüm raporunu talep ettiği, ayrıca fenalaştıktan sonra kaldırıldığı Kahire Üniversitesi Hastanesi'ndeki ilgili doktorlarından da bilgi istediği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Başsavcı Savi'nin, Kasım'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.

- Açlık grevinde olduğu iddiası

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, Kasım'ın "açlık grevi yaptığı" ve bu nedenle hayatını kaybettiği yönünde iddialar yer aldı.

ABD'nin baskıları sonucu 2017'de Mısır'da tutulduğu cezaevinden serbest bırakılan Mısır asıllı Amerikalı kadın aktivist Aye Hicazi de ABD'den Arapça yayın yapan El-Hurra televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kasım'ın bir süre önce başlattığı açlık grevi nedeniyle hayatını kaybettiğini" söyledi.

Mısır İçişleri Bakanlığı ise yazılı bir açıklama yaparak, sosyal medyadaki "açlık grevi" iddialarını yalanlandı.

İçişleri Bakanlığı, Kasım'ın şeker hastası olduğunu ve girdiği şeker koması nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kasım'ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine geçen pazar günü Kahire Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarılan İçişleri Bakanlığı açıklamasında, yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ağustos 2013'te başkent Kahire'deki Rabia Meydan'ının boşaltılması esnasında gözaltına alınan Kasım hakkında, Mısır mahkemesi 15 yıl hapis cezası vermişti. Kasım, Kahire'nin güneyindeki Tora Cezaevi'nde tutuluyordu.

Washington'un geçen aralık ayında Mısır yönetiminden Kasım'ın serbest bırakılmasını istediği belirtildi.

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