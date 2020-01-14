Mısır'da cezaevindeki Mısır asıllı ABD vatandaşı öldü

İSTANBUL (AA) - Mısır'da tutulduğu cezaevinde fenalaşan Mısır asıllı ABD vatandaşı Mustafa Kasım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan haberde, Başsavcı Hamada es-Savi'nin cezaevinden incelemek için Kasım'ın ölüm raporunu talep ettiği, ayrıca fenalaştıktan sonra kaldırıldığı Kahire Üniversitesi Hastanesi'ndeki ilgili doktorlarından da bilgi istediği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Başsavcı Savi'nin, Kasım'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.

- Açlık grevinde olduğu iddiası

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, Kasım'ın "açlık grevi yaptığı" ve bu nedenle hayatını kaybettiği yönünde iddialar yer aldı.

ABD'nin baskıları sonucu 2017'de Mısır'da tutulduğu cezaevinden serbest bırakılan Mısır asıllı Amerikalı kadın aktivist Aye Hicazi de ABD'den Arapça yayın yapan El-Hurra televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kasım'ın bir süre önce başlattığı açlık grevi nedeniyle hayatını kaybettiğini" söyledi.