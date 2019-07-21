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Mısır'da Cezayir Milli Takımı kaptanı hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

Mısırlı avukat Semir Sabri, kupa töreninde Mısır Başbakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı ile tokalaşmayan Cezayir Milli Takımı kaptanı hakkında suç duyurusunda bulundu

KAHİRE (AA) - Mısırlı avukata Semir Sabri, ülkesinde oynanan 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Cezayir Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Riyad Mahrez hakkında suç duyurusu yaptı.

Mısır Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde Sabri, Cezayirli futbolcu Mahrez'in kupa töreninde Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli ile Gençlik ve Spor Bakanı Eşref Sabri ile kasten tokalaşmayarak onlara hakaret ettiğini öne sürdü.

Mısır Ceza Kanunu'nun 98’inci maddesine göre söz konusu tutumun, aşağılama ve hakaret anlamına geldiğini kaydeden avukat, Mahrez'in Mısır'a girişinin engellenmesini talep etti.

Mısır’da yayın yapan Eş-Şuruk Gazetesi'ne konuşan Sabri, "Mahrez'in hareketinin Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Mısırla ilgili planları çerçevesinde ve kasıtlı olarak yapıldığı" iddiasında bulundu.

Sabri, konunun takipçisi olacağını ve Cezayirli futbolcunun Mısır'a girişinin engellenmesi için mümkün olan tüm yasal yöntemlere başvuracağını da ekledi.

Cezayir, geçen cuma akşamı Mısır'ın başkenti Kahire’de oynanan 2019 Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal'i Baghdad Bounedjah’ın golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

Maç sonunda düzenlenen kupa töreninde Cezayirli kaptan Mahrez, diğer yetkililer ile tokalaşmış ancak Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli’ye sıra geldiğinde durmuş ve tokalaşmadan geri dönmüştü.

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Cezayir duyuru kaptan mısır Milli suç Takım

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