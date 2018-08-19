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Mısır'da cinayet zanlısı 2 rahip ceza mahkemesine sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:16 | Son Güncelleme

Mısır'da cinayet zanlısı 2 rahip ceza mahkemesine sevk edildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da Natron Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski rahip ceza mahkemesine sevk edildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, İskenderiye Başsavcılığı, kısa bir süre önce intihara teşebbüs eden genç rahip Faltaus Makari ile rahip İşaya Makari'yi "kasıtlı ve planlı olarak Natron Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos'u öldürme" suçlamasıyla ceza mahkemesine sevk etti.

Rahiplerin sorgu sırasında "akidevi ve mali anlaşmazlıklar" nedeniyle Başpiskopos Epfaniyos'u öldürdüklerini itiraf ettiği öne sürülüyor.

Başsavcılıktan ya da zanlıların avukatlarından söz konusu haberlere ilişkin açıklama yapılmadı.

- Olay

Natron Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos 29 Temmuz'da öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2 eski rahip İşaya Makari ile Faltaus Makari gözaltına alınmıştı.

Faltaus gözaltına alınmadan bir hafta önce intihar teşebbüsünde bulunmuş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Başpiskopos'un öldürülmesinin ardından Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros başkanlığında toplanan Manastırlar ve Rahiplik Konsülü'nde rahipler için ilk kez yeni disiplin kararları alınmış ve bu kapsamda sosyal medya yasağı getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Epfaniyos Kıpti Kilise mısır rahip

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