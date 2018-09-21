HABER

Mısır'da düzenlenen "Parlak Yıldız" askeri tatbikatı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

Mısır'da düzenlenen "Parlak Yıldız" askeri tatbikatı sona erdi

KAHİRE (AA) - Mısır'da 9 ülkenin silahlı kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Parlak Yıldız" askeri tatbikatı sona erdi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın kuzeybatısındaki Muhammed Necib Askeri Üssü'nde 8 Eylül'de başlayan "Parlak Yıldız" askeri tatbikatının tamamlandığını belirtti.

Albay Rifai, Mısır, ABD, Suudi Arabistan, Yunanistan, Ürdün, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Fransa'nın kara, deniz ve hava kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikat kapsamında bir dizi eğitim ve uygulama gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tatbikatta Lübnan, Ruanda, Irak, Pakistan, Hindistan, Kenya, Tanzanya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad, Cibuti, Mali, Güney Afrika, Nijer, Senegal ve Kanada da gözlemci ülke sıfatıyla ye aldı.

ABD ile Mısır arasında 1981 yılından itibaren 2 yılda bir yapılan askeri tatbikat, Mısır'da Hüsnü Mübarek'in halk ayaklanmasıyla devrilmesinin ardından ortaya çıkan siyasi karmaşa nedeniyle 2011'de iptal edilmiş, geçen yıl yeniden düzenlenmeye başlamıştı.

PARTNERBöyle rezalet görülmedi! Kebap satacağız diye kandırıp kadın satmışBöyle rezalet görülmedi! Kebap satacağız diye kandırıp kadın satmış
Gaziantep'te Fıstık Müzesi açıldıGaziantep'te Fıstık Müzesi açıldı
HDP: Yedibela Kızılkaya partiden ihraç edilmiştiHDP: Yedibela Kızılkaya partiden ihraç edilmişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır Parlak Yıldız tatbikat

En Çok Okunan Haberler

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu

Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Adnan Oktar'ın kedicikleri neden birbirine benziyor? İşte yanıtı

Adnan Oktar'ın kedicikleri neden birbirine benziyor? İşte yanıtı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.