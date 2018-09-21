KAHİRE (AA) - Mısır'da 9 ülkenin silahlı kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Parlak Yıldız" askeri tatbikatı sona erdi.
Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın kuzeybatısındaki Muhammed Necib Askeri Üssü'nde 8 Eylül'de başlayan "Parlak Yıldız" askeri tatbikatının tamamlandığını belirtti.
Albay Rifai, Mısır, ABD, Suudi Arabistan, Yunanistan, Ürdün, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Fransa'nın kara, deniz ve hava kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikat kapsamında bir dizi eğitim ve uygulama gerçekleştirildiğini ifade etti.
Tatbikatta Lübnan, Ruanda, Irak, Pakistan, Hindistan, Kenya, Tanzanya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad, Cibuti, Mali, Güney Afrika, Nijer, Senegal ve Kanada da gözlemci ülke sıfatıyla ye aldı.
ABD ile Mısır arasında 1981 yılından itibaren 2 yılda bir yapılan askeri tatbikat, Mısır'da Hüsnü Mübarek'in halk ayaklanmasıyla devrilmesinin ardından ortaya çıkan siyasi karmaşa nedeniyle 2011'de iptal edilmiş, geçen yıl yeniden düzenlenmeye başlamıştı.
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