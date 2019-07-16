Mısır'da El-Ariş Limanı orduya devredildi

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi çıkardığı kararnameyle, El-Ariş Limanı'nın orduya devredilmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamenin ilk maddesine göre, Kuzey Sina iline bağlı Ariş Limanı tüm tesisleri ile ihtiyaca bağlı olarak kullanılacak diğer arazi ve tesisler -savunma amaçlı kullanılan askeri bölgeler hariç- kamu malı olarak kabul edildi.

İkinci maddede ise Ariş Limanı'nın ve liman çevresindeki tüm arazinin orduya tahsis edilmesine, Suveyş Kanalı Ekonomi Bölgesi Genel Kurumu'nun, limanın yönetim, işletme, geliştirme ve finanse edilmesi, Savunma Bakanlığının da liman güvenliğinin sağlanması işini üstlenmesine karar verildiği belirtildi.

Kuzey Sina ilinin merkezi olan Ariş kenti zaman zaman, silahlı gruplar tarafından güvenlik güçlerine karşı düzenlenen saldırılara tanıklık ediyor.

