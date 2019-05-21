HABER

Mısır'da elektrik fiyatlarına zam

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 17:41 | Son Güncelleme

Elektrik fiyatları yüzde 3,7 ile 38,3 arasında zamlandı

KAHİRE (AA) - Mısır hükümeti elektrik fiyatlarına yüzde 3,7 ile 38,3 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir, düzenlediği basın toplantısında, elektrik fiyatlarındaki zamlı tarifeye ilişkin bilgi verdi.

En fazla zammın ilk grup olarak isimlendirilen tüketimi 50 kilovatsaate kadar olan abonelere uygulanacağını belirten Şakir, bu grupta fiyatların yüzde 36,3 artırıldığını söyledi.

Tüketime göre abonelerin 7 ayrı kategoride değerlendirildiği ülkede, 7'nci grup olarak ifade edilen bin kilovatsaat ve üstündeki tüketim için zammın yüzde 1,45 olduğu duyuruldu.

Devlet desteği almadığı için en az zammın 7'nci kategoriye yapıldığı ve yeni tarifenin önümüzdeki temmuz ayında yürürlüğe gireceği bildirildi.

Mısır'da son olarak geçen yıl haziran ayında elektriğe 7,4 ile 69,2 arasında değişen oranlarda zam yapılmış ve Temmuz 2018'den itibaren yeni tarifeye geçilmişti.

- IMF vergilerin artırılmasını şart koşmuştu

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek döneminde akaryakıt, elektrik ve doğal gaz gibi farklı kalemler devlet tarafından destekleniyordu. Abdulfettah es-Sisi'nin 2014'te cumhurbaşkanı olmasının ardından sübvansiyonlar azaltılmaya başlandı.

IMF, Ağustos 2016'da Mısır hükümetinin 12 milyar dolarlık kredi talebine onay vermiş, karşılığında da vergilerin artırılması, sübvansiyonların ise azaltılmasını şart koşmuştu.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
İş garantili okul olma yolunda ilerliyorİş garantili okul olma yolunda ilerliyor
Halk otobüsü işletmecileri isyandaHalk otobüsü işletmecileri isyanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik fiyat mısır zam

En Çok Okunan Haberler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobili yakan kişi intihar etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

Adalet Bakanı: 11 bin 78 personel istihdam edilecek

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Marmara'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Yaptığı pes dedirtti! Herkes can derdindeyken o...

Yaptığı pes dedirtti! Herkes can derdindeyken o...

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.