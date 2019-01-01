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Mısır'da erken evlenenlerin yüzde 40' okuma yazma bilmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 20:15 | Son Güncelleme

Mısır'da erken evlenenlerin yüzde 40' okuma yazma bilmiyor

KAHİRE (AA) - Mısır'da 18 yaşın altında evlenenlerin yaklaşık yüzde 40'ı okuma yazma bilmiyor.

Mısır istatistik kurumunun yayınladığı raporda, 2017 yılında yapılan istatistiklere göre, ülke genelinde 117 bin 220 kişinin 18 yaş altında evlendiği belirtildi.

Raporda, erken evlenenlerin yüzde 40'ının (yaklaşık 47 bin kişi) okuma yazma bilmediği kaydedildi.

Mısır'da erken evliliği engelleyen veya suç sayan bir yasa bulunmazken, evliliklerin 18 yaşını doldurmadan resmi kayıt altına alınması yasak.

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Anahtar Kelimeler:
erken evlilik mısır okuma yazma bilmemek

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