Mısır'da eski politikacıya 3 yıl hapis ve para cezası

KAHİRE (AA) - Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin önde gelen politikacılarından Saffet eş-Şerif hakkında 3 yıl hapis ve yaklaşık 100 milyon Mısır Cüneyhi (35,8 milyon lira) para cezası verildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, senato başkanlığı, enformasyon bakanlığı, Mübarek'in partisi Ulusal Demokrat Partisi genel sekreterliği gibi üst düzey görevlerde bulunan Şerif, 3 yıl hapis ve yaklaşık 35,8 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

Şerif'e yöneltilen suçlamaların haksız mal ve servet edinme amacıyla görevi kötüye kullanma olduğu öğrenilirken, aynı davada yargılanan oğlu İhab eş-Şerif'in ise beraat ettiği bildirildi. Her iki sanığın da duruşmaya katılmadığı kaydedildi.

Karara itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Ağustos 2012'de haksız kazancı denetleyen birim Şerif ile oğulları İhab eş-Şerif ve Eşref eş-Şerif'i haksız kazanç suçlamasıyla ceza mahkemesine sevk etmişti.

Aynı yıl kasım ayında duruşmalar başlamış ve Mayıs 2016'da Şerif ile İhab'a 5'er yıl, kaçak oğlu Eşref'e ise 10 yıl hapis cezası vermişti.

İhab ve Şerif'in karara itirazları sonucu yeniden yargılama kararı alınmıştı.

