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  4. Mısır’da fabrika yangını: 20 ölü, 24 yaralı

Mısır’da fabrika yangını: 20 ölü, 24 yaralı

11.03.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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Mısır’ın Qalyoubiya kentindeki bir giyim fabrikasında çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.Mısır’ın kuzeyindeki Qalyoubiya kentinin Obour bölgesinde bulunan 4 katlı bir giyim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mısır’ın Qalyoubiya kentindeki bir giyim fabrikasında çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.
Mısır’ın kuzeyindeki Qalyoubiya kentinin Obour bölgesinde bulunan 4 katlı bir giyim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.
15 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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