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Mısır’da feci kaza: 10 ölü, 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 20:34 | Son Güncelleme

Mısır’ın İskenderiye kentinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.Mısır’ın İskenderiye kentinde sahil yolunda iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mısır’ın İskenderiye kentinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Mısır’ın İskenderiye kentinde sahil yolunda iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Mısırlı yetkililerden alınan bilgilere göre tozlu hava nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı ve iki aracın birbirine çarptığı kaydedildi. Kazada yaralanan 15 kişinin Kafr Eddevvat Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

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