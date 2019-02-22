HABER

Mısır'da "Filistin yerine İsrail'in olduğu harita" haberlerine inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 00:30 | Son Güncelleme

Mısır'da "Filistin yerine İsrail'in olduğu harita" haberlerine inceleme

KAHİRE (AA) - Mısır Eğitim Bakanlığınca, okullarda dağıtılan tabletlerdeki haritada Filistin yerine İsrail'in adının yazdığı yönündeki haberlerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'e konuşan Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Emine Hayri, lise birinci sınıf öğrencilerine verilen tabletlerdeki haritada Filistin yerine İsrail'in adının yazdığı yönünde yerel medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Hayri, "Harita konusunda yetkililerle iletişime geçilerek inceleme başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde öğrencilerin haritada Filistin yerine İsrail'in adını gördüklerinde şaşırdıkları aktarıldı.

Mısır ile İsrail arasında 1979'da yapılan barış anlaşmasının ardından başlayan siyasi ve ekonomik ilişkilere halk ve sendikalar tarafından tepki gösteriliyor.

Mısır 2018-2019 eğitim yılında tabletli eğitime başlamıştı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Türkiye Balkanlar’daki barış ve istikrarın devamı için her türlü çabayı gösteriyor”Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Türkiye Balkanlar’daki barış ve istikrarın devamı için her türlü çabayı gösteriyor”
Kayınvalidesini tüfekle yaraladıKayınvalidesini tüfekle yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil mısır

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak yağış ve kar bekleniyor

Dikkat! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Süper Loto 21 Şubat 2019 çekiliş sonuçları! 22 milyon 804 bin 853 lira devretti

Süper Loto rekora koşuyor!

En mutlu meslekler belli oldu

İşte en mutlu ve en mutsuz meslekler! Sizin mesleğiniz hangi grupta?

‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah Sever tutuklandı

'Arap Emrah' tutuklandı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iğrenç olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Çanakkale Valiliği depremin bilançosunu açıkladı!

Valilik depremin bilançosunu açıkladı! Hasar gören konut sayısı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.