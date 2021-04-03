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Mısır'da 'Firavunların Altın Geçidi'

03.04.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'da, 18 kral ve 4 kraliçe mumyası 'Firavunların Altın Geçidi' olarak adlandırılan kortejle Kahire'deki müzeden Giza'daki yeni müzeye taşınıyor.

Mısır'da 'Firavunların Altın Geçidi'

Mısır'da, 18 kral ve 4 kraliçe mumyası 'Firavunların Altın Geçidi' olarak adlandırılan kortejle Kahire'deki müzeden Giza'daki yeni müzeye taşınıyor.

Mumyalar Kahire'deki neo-klasik Mısır Müzesi'nde tutuluyordu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı milyonlarca dolarlık kortejle mumyalar, Kahire'den 5 km uzaktaki yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne götürülüyor.

Kortej, kral ve kraliçelerin iktidarda oldukları döneme göre kronolojik olarak dizildi.

Bu tarihi tören ve geçit için Mısırlı yetkililer aylarca çalıştı.

Mısır, gelecek ay tamamen açılacak müzenin turizmi de canlandırmasını umuyor.

Taşınan mumyalar arasında, Antik Mısır Firavunu II. Sekenenre Taa, I. Seti, II. Ramses, V. Ramses IX. Ramses, VI. Ramses, Sekenenre, III. Tutmes, Hatşepsut, Meritamun ve Ahmose Nefertari de var.

Kahire

Kral II. Ramses, Mısır'ı MÖ 1279'dan itibaren 67 yıl boyunca yönetmiş, tarihte bilinen ilk barış anlaşmasını imzalayan hükümdar olmuştu.

Mumyası taşınan kadın Kraliçe Hatşepsut, dönemin gelenekleri kadınların Firavun olmasına izin vermese de III. Thutmose'nin kral olmak için yaşının çok genç olması nedeniyle Firavun naibliği görevini almış ve ülkeyi 30 yıl tek başına yönetmişti.

Mumyaların yolculuğu 40 dakika sürecek ve her bir mumya sarsıntıya karşı emici özelliklere sahip altın renkli, nitrojen doldurulan koruyucularla taşınıyor.

Mumyaların geçtiği yollar da sarsıntı olmaması için yeniden düzenlendi.

Mumyalar, 1881 ve 1898 yıllarında Antik Mısır şehri Teb'de bulunmuştu.

Kahire

'Firavunların laneti'

Firavunlar tarih boyunca batıl inançların da kaynağı oldu. 1922'de genç bir firavunun bulunduğu kazı çalışmalarını finanse eden İngiliz Lord Carnarvon, mezarın açılmasından aylar sonra kan zehirlenmesi nedeniyle öldü. Mezara ilk giren araştırmacılardan biri de ertesi yıl öldü. Bu olaylar da 'Firavunların Laneti' söylentisini ortaya çıkardı.

Mumyaların taşınmasıyla bu söylenti de yeniden gündeme geldi. Son dönemde Mısır'da bir dizi felaket yaşandı. Geçen hafta Sohag'daki tren kazasında onlarca kişi öldü, Kahire'de de bir binanın çökmesi sonucu en az 18 kişi öldü.

Taşınma için hazırlıklar sürerken Mısır'da Süveyş Kanalı da Ever Given yük gemisinin karaya oturması sonucu tıkandı. Bu olayların üst üste gelmesi sosyal medya da "Firavunların Laneti döndü" esprileriyle paylaşıldı.

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