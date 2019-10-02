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Mısır'da gözaltına alınan 2 Ürdünlü serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 23:34 | Son Güncelleme

Mısır'da gözaltına alınan 2 Ürdünlü serbest bırakıldı

AMMAN (AA) - Mısır'da 10 gün önce gözaltına alınan 2 Ürdün vatandaşının serbest bırakıldığı açıklandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır makamlarının Ürdünlü Abdulrahman Ali Hüseyin ve Sair Husam Matar'ı serbest bıraktığını belirtti.

Ürdün'ün Kahire Büyükelçiliğinin söz konusu kişilerin ülkeye dönmesi için hazırlık içinde olduğunu aktaran Kudat, etkili ve hızlı iş birliğinden dolayı Mısır makamlarına teşekkür etti.

Sözcü Kudat, 2 Ürdünlünün neden gözaltına alındığına dair bilgi vermedi.

Medya organlarında ise söz konusu Ürdün vatandaşlarının Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösterilere katıldıkları iddia edildi.

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gözaltı mısır Süfyan el-Kudat Ürdün

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