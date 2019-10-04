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Mısır'da gözaltına alınan Sudanlı öğrenci serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 23:57 | Son Güncelleme

Mısır'da gözaltına alınan Sudanlı öğrenci Velid Abdurrahman, serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmek üzere Kahire'den ayrıldı

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da gözaltına alınan Sudanlı öğrenci Velid Abdurrahman'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Babekir Sıddık, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır makamlarınca serbest bırakılan Abdurrahman'ın Sudan'a doğru hareket ettiğini belirtti.

Bakanlık ayrıca Sudanlı öğrenci Abdurrahman'ın Uluslararası Kahire Havalimanı'nda Sudanlı yetkililerle çekilmiş fotoğrafını yerel basınla paylaştı.

Mısır'ın Hartum Büyükelçisi Husam İsa "Sudanlı bir öğrencinin Mısır'da gözaltına alınması" üzerine 30 Eylül'de Sudan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yanlısı gazeteci Amr Edib, "MBC Masr" televizyonunda yayınlanan "El-Hikaye" isimli programında, "gözaltına alınan Sudanlı öğrenci Abdurrahman'ın yasa dışı gösterilerin organize edilmesine iştirak etme suçlamasını itiraf ettiğini" ileri sürmüştü.

Abdurrahman'ın ailesi ise gazeteci Edib'in iddialarını reddederek, çocuklarının Kahire'de eğitim gördüğünü ve hiçbir siyasi tarafla ilişkisi bulunmadığını ifade etmişti. Aile ayrıca Sudan Dışişleri Bakanlığı'na çocuklarının kurtarılması için yardım çağrısında bulunmuştu.

Geçen perşembe günü, Mısır savcılığı, beş kentte düzenlenen "yasa dışı" gösteriler nedeniyle gözaltına alınan bin kişi içerisinde, bir Filistinli ile bir Hollandalının da bulunduğu bazı yabancıların olduğu bilgisini paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mısır Serbest Sudan

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