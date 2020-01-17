HABER
  4. Mısır'da gözaltına alınıp, serbest bırakılan AA çalışanı Türkiye'ye döndü

Mısır'da gözaltına alınıp, serbest bırakılan AA çalışanı Türkiye'ye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 09:08 | Son Güncelleme

Mısır'da Salı günü Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan 4 çalışandan, serbest bırakılan Türk vatandaşı Hilmi Balcı bu sabah uçakla Türkiye'ye döndü.

Enver ALAS - İSTANBUL, (DHA) Mısır'da Salı günü Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan 4 çalışandan, serbest bırakılan Türk vatandaşı Hilmi Balcı bu sabah uçakla Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Balcı, "Memleketime bu şekilde döndüğüm için Allah'a şükrediyorum. Devletimizin ve milletimizin desteğini hissettim" diye konuştu.
Mısır'ın başkenti Kahire'den tarifeli uçakla saat 07.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaşan Anadolu Ajansı'nın Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Balcı'yı, ajansın Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Muhammed Soykan, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun, İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ile bazı çalışanlar çiçeklerle karşıladı.
Hilmi Balcı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, memleketine ulaştığı için Allah'a şükrettiğini söyledi. Yaşanan olayın ardından devletin ve milletin desteğini hissettiğini ifade eden Balcı, "Devletimizin desteğini işlemlerin hızlılığında ve kolaylığında hissettim. Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, İletişim Başkanımız ve kurumumuzun genel müdürü Şenol (Kazancı) Bey olmak üzere yoğun bir çaba sarf edildiğini gördük. Kısa zamanda, en güzel şekilde sonuçlandı bu iş. Memleketime bu şekilde döndüm" diye konuştu.

"TÜRK MİLLETİNİN DESTEĞİNİ MANEN HİSSETTİM"
Balcı, "Türk milletinin desteğini manen hissettim. Ümitsizliğe kapılacağım zamanlarda hep bir destek olduğunu hissettim. Şükürler olsun yoğun bir üç, dört gün geçirdim. Cümlelerimi tam olarak toparlayamıyorum ama şükürler olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Balcı ile kendisini karşılamaya gelen AA yöneticileri havalimanından ayrıldı.

MISIR POLİSİNİN AA KAHİRE OFİSİNE DÜZENLEDİĞİ BASKIN
Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü, AA Kahire ofisine yaptığı baskında, aralarında AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed'i gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürmüştü. Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatarak, internet bağlantısını kesmişti.
(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Armut ve erik ağaçları kış ortasında çiçek açtıArmut ve erik ağaçları kış ortasında çiçek açtı
Feci kaza böyle görüntülendiFeci kaza böyle görüntülendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta 90 yaşındaki kadın kızının cesedi ile 3 gün aynı evde yaşadı

Beşiktaş'ta korkunç olay! Ölen kızı ile aynı evde kalmış

Giresun'da feci kaza! Kavşakta dönen aracı biçti

Feci kaza böyle görüntülendi

Kadıköy'de motosikletle otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Kadıköy'de kaza! Kasksız kişiler yaralandı

Övgün Ahmet Ercan'ın 'deprem gezisi' deprem uzmanlarını ikiye böldü

'Deprem gezisi' deprem uzmanlarını ikiye böldü

İstabul Havalimanı'na A380 tipi uçak acil iniş yaptı 

Dev uçak İstanbul'a acil iniş yaptı

Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Meksika'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.