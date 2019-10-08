HABER

Mısır'da gözaltındaki 200 gösterici hakkında tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan eylemcilerden 200'ünün serbest bırakılmasına karar verildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da geçen ay Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 200 kişi hakkında tahliye kararı çıktı.

Göstericilerin avukatlarından Mustafa ed-Demiri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Güvenlik Savcılığının 1338/2019 numaralı soruşturmada 200 göstericinin mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakılmasına karar verdiğini aktardı.

Demiri, haklarında tahliye kararı çıkan 200 kişinin adını da yayımladı.

Gözaltına alınanların davalarını takip eden eski cumhurbaşkanı adaylarından avukat Halid Ali de Demiri'nin paylaştığı bilgiyi doğruladı.

Devlet Güvenlik Savcılığı ve diğer Mısır makamlarından ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- Ne olmuştu?

İspanya'da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali, sosyal medya üzerinden eylül başından itibaren yayımlamaya başladığı videolarda yönetimi yolsuzlukla suçlamış ve iddiaları kısa sürede Mısır kamuoyunda karşılık bulmuştu.

Takipçi sayısı hızla artan Ali, 16 Eylül'de sosyal medya üzerinden başlattığı "Sisi bu kadar yeter" etiketiyle halkı eyleme çağırmıştı.

Ali'nin çağrısı üzerine 20 Eylül Cuma akşamı harekete geçen eylemci gruplar, 2013'ten sonra ilk kez Tahrir Meydanı'na çıkmıştı. Gösterilere müdahale eden polis, yaklaşık bin protestocuyu gözaltına almıştı.

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçtiBodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti
Dündar’dan Emniyet Müdürü Aslan’a hayırlı olsun ziyaretiDündar’dan Emniyet Müdürü Aslan’a hayırlı olsun ziyareti
GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
200 Eylemci mısır Savcılık tahliye

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi!

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

FETÖ'den yargılanan Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkında karar

Ünlü iş adamları hakkında flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.