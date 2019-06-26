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Mısır'da Güvenlik Noktalarına Saldırıda 7 Polis Öldü

26.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda polisle militanlar arasında çıkan çatışmalarda 7 polis memuru ve 4 militan hayatını kaybetti. Açıklama Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Mısır'da Güvenlik Noktalarına Saldırıda 7 Polis Öldü

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda polisle militanlar arasında çıkan çatışmalarda 7 polis memuru ve 4 militan hayatını kaybetti. Açıklama Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada militanların Salı gece geç saatlerde El Ariş şehrinin güneybatısındaki güvenlik güçlerine saldırı düzenledikleri ve silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

IŞİD’e bağlı Amak Haber Ajansı, Ariş’te farklı noktalarda gerçekleşen saldırıların örgüt tarafından düzenlendiği duyurdu.

Güvenlik güçleri aynı anda 4 farklı noktaya 10 araçla gelen IŞİD üyelerinin saldırıya geçtiklerini belirtti.

Mısır güvenlik güçleri Şubat 2018’den bu yana Sina Yarımadası’nda IŞİD üyeleriyle çatışmaya devam ediyorlar.

Bu ayın başında da yine Sina’da bir güvenlik noktasına saldıran IŞİD üyeleri 8 güvenlik görevlisinin ölümüne neden olmuştu.

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