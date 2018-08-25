Mısır'da güvenlik noktasına saldırı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Ariş kentinde silahlı bir grubun kontrol noktasına saldırı düzenlediği bildirildi.

Mısır Bakanlar Kurulunun sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ariş kentinde terörist bir grubun güvenlik noktasına ağır silahlar ve RPG tipi roketatarlarla saldırı düzenlediği belirtildi.

Polis güçlerinin saldırıya karşılık verdiği ve 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, diğerlerinin ise kaçtığı ifade edildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve Ariş kentleri zaman zaman silahlı grupların saldırılarına sahne oluyor.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar yapıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

