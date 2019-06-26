Mısır'da güvenlik noktasına saldırı: 7 ölü

KAHİRE (AA) - Mısır'ın kuzeydoğusundaki Ariş kentinde bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda biri subay 7 polis hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terörist unsurların Ariş'in güneybatısında emniyet güçlerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırının püskürtüldüğü ifade edilen açıklamada, emniyet güçlerinden biri subay 7 kişinin yaşamını yitirdiği, terörist unsurlardan ise 4'ünün etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve Ariş kentleri, zaman zaman silahlı grupların saldırılarına sahne oluyor.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi birtakım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

