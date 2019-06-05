Mısır'da Güvenlik Noktasına Saldırıda En Az 8 Kişi Öldü

Mısır’ın Sina yarımadasının kuzeyinde bir kontrol noktasına saldırı düzenlendi. Olayda 8 Mısır güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Haberi Mısır devlet televizyonu duyurdu. Sina Yarımadası’nın kuzeyinde Mısır güvenli güçleri uzunca bir süredir radikal gruplarla çatışmalar yürütüyorlar.

Devlet haber ajansı MENA olayda 5 militanın da öldürüldüğünü duyurdu.

Geçen yıl Şubat ayından itibaren Mısır ordu güçleri ve polis kuvvetleri Sina Yarımadası’nda IŞİD ve bağlantılı gruplara yönelik olarak yoğun operasyonlar başlattı.

Söz konusu operasyonlar 2017 yılının Kasım ayında militanların bölgede bir camiye saldırı düzenlemesi ve yüzlerce kişiyi öldürmesinin ardından başlatılmıştı.

Ordu yetkilileri, o tarihten bu yana yapılan operasyonlarda yüzlerce militanın öldürüldüğünü belirtiyorlar.

Yine devlet medyası tarafından Sina Yarımadası’nda başka güvenlik kontrol noktalarına da saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

