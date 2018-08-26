Mısır'da güvenlik noktasına yönelik saldırıyı DEAŞ üstlendi

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Ariş kentinde dün güvenlik noktasını hedef alan saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlendi.

DEAŞ'a yakınlığıyla bilinen Amak haber ajansının, sosyal paylaşım sitesindeki hesabında yer alan haberde, Ariş'teki kontrol noktasına dün bir intihar saldırısı düzenlendiği ifade edilerek, söz konusu saldırıda Mısır güvenlik güçlerinden hayatını kaybedenlerin olduğu öne sürüldü.

Mısır Bakanlar Kurulu dün yaptığı açıklamada, Ariş kentinde terörist bir grubun güvenlik noktasına ağır silahlar ve RPG tipi roketatarlarla düzenlediği saldırıya karşılık verildiği ve olayda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve Ariş kentleri zaman zaman silahlı grupların saldırılarına sahne oluyor.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

