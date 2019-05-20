Mısır'da Güvenlik Operasyonunda 12 Militan Öldürüldü

Mısır İçişleri Bakanlığı Kahire yakınlarında düzenlenen bir operasyonda 12 militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada Müslüman Kardeşler Örgütü’nün silahlı kanadı Hasm grubuna yönelik olarak iki farklı adreste yapılan operasyonlarda, patlayıcılar ve çeşitli mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonlar, Kahire’de Giza Piramidi yakınlarında bir turist otobüsünün geçişi sırasında bombanın patlatılması ve 17 kişinin yaralanmasından birgün sonra yapıldı.

Henüz bombalı saldırıyı üstelenen olmadı Mısır İçişleri Bakanlığı da yapılan operasyonların doğrudan saldırıyla ilintili olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı.

Yetkililer saldırı düzenlenen turist otobüsünde çoğu Güney Afrikalı 28 turist bulunduğunu açıklamışlardı. Sosyal medyada saldırı anına ait olduğu söylenen görüntüler yayınladı.

Güney Afrika’nın Mısır Büyükelçisi yaralıları hastanede ziyaret etti.

Patlamanın yaşandığı yerde devam etmekte olan bir müze inşaatı da bulunuyor. Yetkililer müze inşaatının saldırıdan zarar görmediğini duyurdu.

Aralık ayında da benzer şekilde bir turist otobüsü hedef alınmış olayda 3 Vietnamlı turist ve bir Mısırlı rehber hayatını kaybetmişti.

