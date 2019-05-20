HABER

Mısır'da Güvenlik Operasyonunda 12 Militan Öldürüldü

20.05.2019 13:35 | Son Güncelleme

Mısır İçişleri Bakanlığı Kahire yakınlarında düzenlenen bir operasyonda 12 militanın öldürüldüğünü duyurdu

Mısır'da Güvenlik Operasyonunda 12 Militan Öldürüldü

Mısır İçişleri Bakanlığı Kahire yakınlarında düzenlenen bir operasyonda 12 militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada Müslüman Kardeşler Örgütü’nün silahlı kanadı Hasm grubuna yönelik olarak iki farklı adreste yapılan operasyonlarda, patlayıcılar ve çeşitli mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonlar, Kahire’de Giza Piramidi yakınlarında bir turist otobüsünün geçişi sırasında bombanın patlatılması ve 17 kişinin yaralanmasından birgün sonra yapıldı.

Henüz bombalı saldırıyı üstelenen olmadı Mısır İçişleri Bakanlığı da yapılan operasyonların doğrudan saldırıyla ilintili olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı.

Yetkililer saldırı düzenlenen turist otobüsünde çoğu Güney Afrikalı 28 turist bulunduğunu açıklamışlardı. Sosyal medyada saldırı anına ait olduğu söylenen görüntüler yayınladı.

Güney Afrika’nın Mısır Büyükelçisi yaralıları hastanede ziyaret etti.

Patlamanın yaşandığı yerde devam etmekte olan bir müze inşaatı da bulunuyor. Yetkililer müze inşaatının saldırıdan zarar görmediğini duyurdu.

Aralık ayında da benzer şekilde bir turist otobüsü hedef alınmış olayda 3 Vietnamlı turist ve bir Mısırlı rehber hayatını kaybetmişti.

PARTNERÖyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!Öyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!
Ukrayna'da yeni Devlet Başkanı meclisi feshettiUkrayna'da yeni Devlet Başkanı meclisi feshetti
Amerika Çin Geriliminde Yeni Cephe Erbil mi?Amerika Çin Geriliminde Yeni Cephe Erbil mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd restorasyon önerileri

Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd öneriler

Rus kadın askerin fotoğrafı tartışma yarattı

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Kilo verip bambaşka biri oldu! İnanılmaz değişim

Kilo verip bambaşka biri oldu!

Fransa'dan skandal başörtüsü kararı

Fransa'dan skandal başörtüsü kararı

ABD'den Yeşil Bölge'ye saldırı hakkında açıklama

ABD'den Yeşil Bölge'ye saldırı hakkında açıklama

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.