HABER

Mısır'da hastane önünde patlama: 20 ölü

05.08.2019 19:04 | Son Güncelleme

Mısır'da patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 20 kişi öldü.

Mısır'da hastane önünde patlama: 20 ölü

Patlama, başkent Kahire'deki bir kanser hastanesinin önünde meydana geldi.Mısır'ın başkenti Kahire'de patlayıcı yüklü bir aracın kanser hastalarının tedavi gördüğü bir hastane önünde patlaması üzerine 20 kişi hayatını kaybetti. Trafiğe ters yönden giren aracın, üç araca çarparak kaza yapması sonucu yaşanan olayda 47 kişi de yaralandı. Çıkan yangın sonucu hastanenin bir bölümünde tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

Patlama sonucu hastanenin girişi ağır hasar görürken, Mısır İçişleri Bakanlığı aracın olaydan kısa bir süre önce çalındığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "İlk teknik incelemeler araçta patlama olduğunu ve kazanın patlayıcıların infilak etmesine neden olduğunu gösterdi" ifadesine yer verildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı ayrıca olayın, aracın bir "terör operasyonununda" kullanılmak üzere nakledildiği sırada meydana geldiği tahmininde bulunduklarını duyurdu. Araca patlayıcı yüklenmesinden Müslüman Kardeşler bağlantılı Hasm Hareketi'nin sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir görgü tanığı aracın şoförünün patlama öncesinde aracı terk ettiğini söyledi.

Sisi'den taziye

Olayın ardından bir açıklama yapan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi, Mısırlılara ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu. Sisi, ayrıca terörün kökünü kazıma sözü verdi.

Mısır'da güvenlik güçleri, özellikle Sina Yarımadası'nın kuzeyinde IŞİD'le bağlantılı teröristlere sık sık operasyonlar düzenliyor. Bölgenin dışında ise terör saldırılarına nadir olarak rastlanıyor. Son olarak Mayıs'ta Giza Piramidi yakınlarındaki bir turist otobüsünü hedef alan eylemde en az 12 kişi hayatını kaybetmiş, Aralık ayında ise aynı bölgede üçü turist, biri de turist rehberi dört kişi saldırı sonucu ölmüştü.

rtr/ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Yer: İstanbul! Her şey bir anda olduYer: İstanbul! Her şey bir anda oldu
Türkiye Sınırından PYD-YPG’nin Uzaklaştırılması Talebini YineliyorTürkiye Sınırından PYD-YPG’nin Uzaklaştırılması Talebini Yineliyor
7 ayda 259 Ton Esrar 7 ayda 259 Ton Esrar 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

Bakan Albayrak'tan kredi desteği açıklaması

Bakan Albayrak'tan kredi desteği açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Rusya'da askeri birlikte patlama

Rusya'da askeri birlikte patlama

'Komedyen' Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor!

'Komedyen' Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor!

Almanya'dan çok önemli karar: Yer almayacağız

Almanya'dan çok önemli karar: Yer almayacağız

Rus hava sahasında Türkiye'ye yeni görev

Rus hava sahasında Türkiye'ye yeni görev

Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.