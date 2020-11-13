Mısır'da Helikopter Kazasında 7 Uluslararası Görevli Hayatını Kaybetti

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda düşen Çokuluslu Güç ve Gözlemcileri MFO’ya ait bir helikopterde 7 kişi hayatını kaybetti. Düşen helikopterin Amerikan ordusuna ait Kara Şahin tipi bir helicopter olduğu belirtildi.

MFO tarafından yapılan açıklamada helicopter kazasında hayatını kaybedenlerden 5’i Amerika vatandaşı, biri Fransız ve bir diğerinin de Çekya vatandaşı olduğu belirtildi. Kazada yaralanan bir Amerikalının da hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Ölen kişilerin isimleri açıklanmadı.

Amerika Savunma Bakan Vekili Chris Miller kazanın ardından yaptığı açıklamada muharipler gününe atıfta bulundu ve “Dün ulusumuzu savunmuş milyonları andık bugün de savaşçılarımızın hizmetlerini bir kez daha anıyoruz” dedi. Miller, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu.

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden da Twitter hesabından kazayla ilgili bir açıklama yayımladı. Biden ölenlerin ailelerine başsağlığı dilerken yaralı olan Amerika vatandaşına da acil şifalar dileklerini iletti.