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  4. Mısır'da Helikopter Kazasında 7 Uluslararası Görevli Hayatını Kaybetti

Mısır'da Helikopter Kazasında 7 Uluslararası Görevli Hayatını Kaybetti

13.11.2020 13:24 | Son Güncelleme:
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Mısır'da Helikopter Kazasında 7 Uluslararası Görevli Hayatını Kaybetti

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda düşen Çokuluslu Güç ve Gözlemcileri MFO’ya ait bir helikopterde 7 kişi hayatını kaybetti

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda düşen Çokuluslu Güç ve Gözlemcileri MFO’ya ait bir helikopterde 7 kişi hayatını kaybetti. Düşen helikopterin Amerikan ordusuna ait Kara Şahin tipi bir helicopter olduğu belirtildi.

MFO tarafından yapılan açıklamada helicopter kazasında hayatını kaybedenlerden 5’i Amerika vatandaşı, biri Fransız ve bir diğerinin de Çekya vatandaşı olduğu belirtildi. Kazada yaralanan bir Amerikalının da hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Ölen kişilerin isimleri açıklanmadı.

Amerika Savunma Bakan Vekili Chris Miller kazanın ardından yaptığı açıklamada muharipler gününe atıfta bulundu ve “Dün ulusumuzu savunmuş milyonları andık bugün de savaşçılarımızın hizmetlerini bir kez daha anıyoruz” dedi. Miller, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu.

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden da Twitter hesabından kazayla ilgili bir açıklama yayımladı. Biden ölenlerin ailelerine başsağlığı dilerken yaralı olan Amerika vatandaşına da acil şifalar dileklerini iletti.

Mısır ve İsrail arasında 1979 yılında imzalanan anlaşma uyarınca oluşturulan ve Sina Yarımadası’nda görev yapan Çokuluslu Güç ve Gözlemcileri MFO, çoğunluğu Amerika olmak üzere 13 farklı ülkeden görevlileri barındırıyor. Güç, imzalanan anlaşma uyarınca Sina Yarımadası’ndaki askeri varlığın arttırılmamasını ve bölgede güvenliği gözlemliyor. ABD bu görev gücüne geçtiğimiz yıl 31 milyon dolar kaynak aktarmıştı.

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