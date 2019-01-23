Mısır'da Hiksoslar dönemine ait mezarlar bulundu

KAHİRE (AA) - Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde Hiksoslar (M.Ö. 1788-1573) dönemine ait mezarlar keşfedildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı arkeolog heyetinin, ülkenin kuzeyindeki Kevm el-Hilhal bölgesinde Hiksoslar dönemine ait mezarlar bulduğu kaydedildi.
Açıklamada, mezarlarda hayvan kalıntıları, taş ve kiremitten yapılan çanak çömlek ile cenaze hazırlama malzemelerinin yer aldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Hanedanlar dönemi öncesine ait 20 mezarın da bulunduğu belirtildi.
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