Mısır’da idam edilenler için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da, Mısır’da idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mescid-i Aksa imamlarından Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, Mısır'da idam edilenler ve tren kazasında hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm şehitler için gıyabi cenaze namazının kılınacağını belirtti.

- Aksa’dan uzaklaştırılanlar da kapıda namaz kıldı

İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif’ten uzaklaştırma cezası alan yaklaşık 20 Filistinli Mescid-i Aksa’nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı’nda cuma namazı kıldı.

Mescid-i Aksa’nın eski Vaaz ve İrşad Müdürü Şeyh Raid Da’na tarafından okunan cuma hutbesinde, İsrail’in uygulamalarının kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada olumsuz hava koşullarına rağmen 30 binden fazla kişinin Harem-i Şerif’te cuma namazı kıldığı belirtildi.

- Mısır’daki idamlar ve tren kazası

Mısır Başsavcısı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları 20 Şubat'ta infaz edilmişti.