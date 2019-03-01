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Mısır’da idam edilenler için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

Mısır’da idam edilenler için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da, Mısır’da idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mescid-i Aksa imamlarından Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, Mısır'da idam edilenler ve tren kazasında hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm şehitler için gıyabi cenaze namazının kılınacağını belirtti.

- Aksa’dan uzaklaştırılanlar da kapıda namaz kıldı

İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif’ten uzaklaştırma cezası alan yaklaşık 20 Filistinli Mescid-i Aksa’nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı’nda cuma namazı kıldı.

Mescid-i Aksa’nın eski Vaaz ve İrşad Müdürü Şeyh Raid Da’na tarafından okunan cuma hutbesinde, İsrail’in uygulamalarının kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada olumsuz hava koşullarına rağmen 30 binden fazla kişinin Harem-i Şerif’te cuma namazı kıldığı belirtildi.

- Mısır’daki idamlar ve tren kazası

Mısır Başsavcısı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları 20 Şubat'ta infaz edilmişti.

Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Berekat'a düzenlenen suikasta ilişkin davada yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

Son idamlarla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanık daha infazını bekliyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda çarşamba günü meydana gelen tren kazasında 22 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

Mısır Başsavcılığı, olayın ardından tren kazasının, makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.

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