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Mısır'da İhvan yöneticilerine beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

Mısır'da mahkeme aralarında İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin de olduğu 9 üst düzey yöneticiye beraat kararı verdi

KAHİRE (AA) – Mısır’da mahkeme aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii’nin de olduğu üst düzey 9 yöneticiye beraat kararı verdi.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Giza Ceza Mahkemesi, Muhammed Bedii, şehit Esma el-Biltaci'nin babası Muhammed el-Biltaci, Isam İryan, eski Tedarik Bakanı Basim Avde, Safvet Hicazi ve diğer 4 kişinin "İstikamet Camisi olayları" davasında beraatına hükmetti.

- Topluca verilen ilk beraat kararı

AA muhabirine açıklamalarda bulunan davanın savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksud, söz konusu kararın Muhammed Bedii ve İhvan yöneticileri hakkında topluca verilmiş ilk beraat kararı olduğunu söyledi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından 22 Temmuz'da başkent Kahire'nin batısındaki İstikamet Camisi yakınlarında darbe karşıtları ile destekçileri arasında meydana gelen şiddet olaylarında 9 kişi ölmüş, pek çok kişi de yaralanmıştı.

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