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Mısır'da iki rahip hakkındaki idam kararı müftülüğe sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

Vadi Natrun Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos'un öldürülmesinden sorumlu tutulan iki rahibin dosyaları görüşü alınmak üzere müftüye gönderildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da Vadi Natrun Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos'un öldürülmesinden sorumlu tutulan rahipler İşaya el-Makari ve Faltaus el-Makari'nin dosyaları, idamlarına ilişkin görüşü alınması için müftüye gönderildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Demenhur Ceza Mahkemesi, Vadi Natrun'daki cinayetten sorumlu tutulan iki rahibin dosyalarını müftüye gönderdi. Mahkeme ayrıca, hükmün okunması için duruşmayı 1 Nisan'a erteledi.

Mısır'da idam kararlarının müftülüğe sevk edilmesi kurum tarafından onaylanması değil, idam kararında şeri bir sakıncanın olup olmadığının bildirilmesi için istişare içerikli yapılıyor. Kararı bozma yetkisi olmayan müftü, davanın yeninden görülmesi talebinde bulunabiliyor.

Mısır'da en büyük Hristiyan topluluğun mensubu olduğu Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Başpiskopos Epfaniyos'un 29 Temmuz 2018'de öldürülmesi ülkede uzun süre kamuoyunu meşgul etmişti. Ortodoks Kıpti Kilisesi tarafından alınan 12 karar, ülkedeki rahiplik kurumunu yeniden düzenleyen önemli adımlar olarak kabul ediliyor.

Natrun Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos'un 29 Temmuz 2018'de öldürülmesiyle ilgili 2 rahip gözaltına alınmış ardından cinayetle suçlanmıştı.

Cinayetin ardından Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros başkanlığında toplanan Manastırlar ve Rahiplik Konsülü'nde, rahipler için ilk kez 12 maddelik disiplin kararları alınmış ve bu çerçevede sosyal medya yasağı getirilmişti.

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Manastır cinayeti mısır Vadi Natron Makaryos Manastırı

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