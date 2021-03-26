HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mısır’da iki tren çarpıştı: 32 ölü

Mısır’da iki tren çarpıştı: 32 ölü

26.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır Devlet Başkanı el Sisi, Sohag vilayetinde 32 kişinin ölümüne yol açan kazanın sorumlularının ağır bir şekilde cezalandırılacağını açıkladı.

Mısır’da iki tren çarpıştı: 32 ölü

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Sohag vilayetinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Mısır Demiryolu Müdürlüğü, kazanın "ilk trende bulunan ancak henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin, aynı anda, bir çok vagonda, acil durum frenini aktive etmesi nedeniyle nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Acil durum frenlerinin aktive edilmesi üzerine ilk trenin durduğu, arkadan gelen ikinci trenin hızını azaltamaması nedeniyle ilk trene çarptığı ve en az iki vagonun devrildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Hala Zayed’in de, başkent Kahire’ye 460 km uzaklıktaki kaza bölgesine giderek incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

"Her kim sebep olduysa cezalandırılsın"

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ise tren kazasından sorumlu olanların tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılacağını vurgulayarak, "Bu acı veren kazaya ister ihmal, ister yolsuzluk isterse de benzer başka bir nedenle, her kim sebep olduysa gecikmeksizin, ayrıcalığa sahip olmaksızın, caydırıcı bir şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

Mısır’da son yıllarda sayıları artan ölümcül tren kazalarının büyük ölçüde uygunsuz altyapı ve yetersiz bakım hizmetleri nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

2019’da 22 kişinin öldüğü tren kazasından sonra Ulaştırma Bakanı Hisham Arafat görevinden istifa etmişti. Devlet Başkanı Sisi, bunun üzerine ulaştırma bakanlığına üst düzey bir general olan Kamel al-Wazir’i getirmişti.

Mısır’daki en ölümcül kazalardan biri 2002 yılında meydana gelmiş, Kahire’nin güneyinde, dolu bir trende çıkan yangın sonucu 373 kişi hayatını kaybetmişti.

AFP,dpa / DA,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Yurt dışında mal varlığı olanlar sosyal konutlardan çıkarılacakYurt dışında mal varlığı olanlar sosyal konutlardan çıkarılacak
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Almanya'da salgın kontrolden çıkıyor!

Almanya'da salgın kontrolden çıkıyor!

Belçika: Yurt dışında mal varlığı olduğu saptananlar sosyal konutlardan çıkarılıp cezalandırılacak

Yurt dışında mal varlığı olanlar sosyal konutlardan çıkarılacak

Dehşet anları: Dev piton yüzüne saldırdı!

Dev piton bakıcının yüzüne saldırdı!

'X ışınları kronik ağrılar ve depresyonu tedavi edilebilecek'

'X ışınları kronik ağrılar ve depresyonu tedavi edilebilecek'

Yüzlerce çalışanına sahte koronavirüs aşısı yaptıran patrona soruşturma

Patron hakkında soruşturma: Yüzlerce çalışana sahte koronavirüs aşısı

Pakistan'dan 900 kilometre menzilli balistik füze denemesi

Pakistan'dan 900 kilometre menzilli balistik füze denemesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.