Mısır’da intihar saldırısı: 2 ölü

Mısır’ın başkenti Kahire’de meydana gelen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Mısır’ın başkenti Kahire’nin El-Ezher bölgesinde bir üniversite yakınlarında intihar saldırısı meydana geldiği bildirildi. Yerel medyaya göre saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
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