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Mısır'da İtalyan turiste 3 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 05:41 | Son Güncelleme

Geçen yıl Mısırlı bir mühendisi öldürmekle suçlanan İtalyan turist Leonardo Ivan, 3 yıl hapisle cezalandırıldı

KAHİRE (AA) - Mısır'da, geçen yıl bir Mısır vatandaşını öldürmekle suçlanan İtalyan turist 3 yıl hapse mahkum edildi.

Mısır'ın devlet gazetelerinden Ahram'ın haberine göre, Kızıldeniz Ceza Mahkemesi, Ağustos 2017'de Mersa Alem kentinde Mısırlı mühendis Tarık el-Hannavi'yi öldürmekle suçlanan Leonardo Ivan isimli İtalyan turiste 3 yıl hapis cezası verdi.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

"İnşaat halindeki bir tatil köyünde denize açılmasına izin vermeyen Mısırlı bir mühendisi öldürünceye kadar dövmekle" suçlanan Ivan, Mısır polisi tarafından 10 Ağustos 2017'de yakalamıştı. Hurgada Sulh Ceza Mahkemesi, Eylül 2017'de Ivan'ı kefaletle serbest bırakmış ancak ülke dışına çıkış yasağı getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya mısır

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