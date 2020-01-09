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  4. Mısır’da kum fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Mısır’da kum fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 18:36 | Son Güncelleme

Mısır’da kum fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

KAHİRE (AA) - Mısır’da 8 gündür devam eden kum fırtınası ve soğuk hava dalgası kara ve deniz trafiğinin yanı sıra günlük hayatı da olumsuz etkiliyor.

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, aşırı rüzgâr ve soğuk hava dalgası nedeniyle Kefr eş-Şeyh kentindeki Sayd Limanı'nda faaliyetler durduruldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ve esen sert rüzgarlar, karada kum fırtınasına neden olurken Akdeniz ve Kızıldeniz’de yüksek dalgalar oluşturdu.

Başkent Kahire’nin güneyindeki şehirlerde ve Sina Yarımadası’nda kum fırtınaları uyarısında bulunan meteoroloji, Kahire, İskenderiye ve İsmailiyye gibi kentlerde ise şiddetli yağmur uyarısı yaptı.

Mısır’ın tüm şehirlerinde sivil savunma ekiplerinin kum fırtınası ve aşırı yağışların neden olacağı muhtemel seller nedeniyle teyakkuza geçtiği belirtildi.

Kar yağışının hiç görülmediği Mısır’da yağmur sadece kış aylarında ve az miktarda yağıyor. Dimyat, İskenderiye, Süveyş ve Kefr eş-Şeyh gibi Akdeniz kıyısındaki kentler, başkent Kahire ve güneydeki şehirlere göre daha fazla yağış alıyor.

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